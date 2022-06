Piden ayuda para bombero que dijo que será padre de 13 bebés en Ixtapaluca

La esposa de un bombero de Ixtapaluca dará a luz a 13 bebés, informó durante la sesión de cabildo de este miércoles el regidor de Morena, Gerardo Guerrero, quien pidió a sus compañeros del cuerpo edilicio otorgar un apoyo económico a la familia, pues actualmente tienen seis hijos.“Hay un compañero que trabaja en esta administración, concretamente en el área de bomberos, Antonio Soriano Ordóñez, él está casado con la ciudadana Maritza Hernández Méndez, son ciudadanos de aquí de Ixtapaluca”.“El día 1 de junio del 2017 tuvieron a su primer bebé, se llama Antony, el día 23 de mayo del 2020 tuvieron gemelas, Paula y Dafne, el día 18 de agosto del 2021 tuvieron trillizas, Caterin, Alondra y Jimena, hasta ahí llevamos seis”.“En próximos días esta pareja va tener 13 hijos más, lo dije bien, 13 hijos más, con estos 13 van a tener 19”, expuso el regidor ante los otros integrantes del cabildo ixtapaluquense.El bombero lleva 14 años de servicio en la corporación municipal, pero con el sueldo que obtiene no le alcanza para la manutención de sus seis hijos y con los otros 13 que tendrá en los próximos días; enfrentará una situación económica muy difícil, por lo que el edil morenista solicitó a los miembros del cabildo su solidaridad.Con el sueldo que vienen tazados que por supuesto que para 19 hijos es insuficiente de tal manera hago un llamado a este cuerpo edilicio, al ciudadano presidente y a toda la ciudadanía de Ixtapaluca para que pudiéramos solidarizar con esta familia.“De entrada, yo quisiera pedirles a los compañeros integrantes de este cabildo generar entre nosotros una primer canasta de apoyos para los bebés que vienen en camino, que van a ver la luz, quiero informarles que están muy bien, según los informes de los médicos, los 13 niños están en óptimas condiciones, van a nacer en la ciudad de Toluca porque les toca el Issemym de Valle de Chalco, pero por las condiciones del parto van a nacer en la ciudad de Toluca por el asunto de los médicos especialistas que van a dar la atención”, explicó Gerardo Guerrero.El regidor de Ixtapaluca expresó que hay pocos casos en el mundo de mujeres que tienen un embarazo múltiple, como el de esta ciudadana, por lo que reiteró su llamado al alcalde Felipe Arvizu y a los habitantes del municipio para que se solidaricen con la familia que sumará más integrantes en unas semanas más.“El sueldo del bombero es un sueldo convencional que evidentemente no va a alcanzar para atender a 19 niños, de tal manera que también hago un llamado a la ciudadanía de Ixtapaluca para que, si gustan apoyar a esta familia, ahí en el área de Protección Civil, en el módulo de Protección Civil, todo apoyo, con la compañera Dulce se van a estar recibiendo los apoyos, desde una mamila, lo que guste la ciudadanía apoyar para esta familia, me parece que como nunca el apoyo solidario cabe”, comentó.Hasta ahora el ayuntamiento no ha dado a conocer de qué manera respaldará al bombero y a su esposa para la manutención de su familia.