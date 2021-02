Pedimos el apoyo para mi hermano Marcos Castillo Hernández de 12 años de edad, un niño de 12 años originario de Alto Lucero Veracruz; el cual fue tiene una discapacidad auditiva hipocuacia profunda.



Él fue operado hace 10 años con un implante coclear el cual el procesador se descompuso y requiere de uno nuevo, ya que sin él no puede estar y lamentablemente es muy costoso y no contamos con los recursos para comprarlo espero puedan ayudarme.



Este es el que él tenía, pero ya no funciona y no hay manera de repararlo, por lo que se solicita uno nuevo, dejo la cotización y el número para contactar: 2281312825 con Teresa de Jesús Olarte Hernández.



Dejo mi número de cuenta 4766841677602396