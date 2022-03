Piden ayuda para crear “Fundación Familia Down”, en Tuxpan

Madres de niños que padecen síndrome Down luchan para que sus hijos tengan mejores oportunidades de desarrollo e inclusión social, educativa y laboral, por lo que tienen en la mira aterrizar el proyecto La Casa del Niño Down.Mirza Hernández Quesada, representante de la agrupación denominada Familia Down Tuxpan, informó que para ello han recurrido al DIF Municipal y al ayuntamiento, para que se les apoye en el objetivo de constituirse en una Asociación Civil (AC) sin fines de lucro.El propósito, refirió luego de que varias de las madres tuvieran una reunión con el alcalde José Manuel Pozos Castro, es que Familia Down se constituya en una Fundación, a fin de que puedan gestionar distintos beneficios para los niños y jóvenes en esta situación.Expuso que existe importante número de adolescentes que requiere capacitación para la inclusión laboral, por ejemplo con cursos sobre panadería, repostería, cocina, corte y confección, pintura y otros.Hernández Quesada recalcó que el paso a seguir es constituirse en una A.C., pero carecen de recursos pues la mayoría son madres solteras que trabajan y viven al día, por lo que solicitan apoyo de las autoridades para costear los gastos por los servicios de una notaría.Asimismo, solicitaron permiso para utilizar espacios públicos para llevar a cabo actividades, para recaudar fondos con el mismo objetivo de cubrir distintos gastos de la agrupación en la que hay 38 niños y jóvenes, quienes requieren terapias y distintos servicios médicos.Reiteró que la mayoría de las integrantes de la agrupación son madres solteras, quienes han sufrido el abandono de sus parejas ya que, lamentó, los esposos no dimensionan el problema de la discapacidad y se van, dejando sola a la mujer.