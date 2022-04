Piden ayuda para localizar a Dayana, desaparecida en Xalapa

Familiares de Dayana Venegas reportaron que analizan denunciar su desaparición, luego que la joven no ha reportado su paradero desde que llegó a Xalapa hace un mes.Ayer jueves informaron que la joven no ha sido localizada, por lo que emprendieron una búsqueda en redes sociales.Al respecto, su hermana Samantha Venegas explicó que son originarios de Tampico y confirmó que su familiar llegó a la Capital hace alrededor de un mes.Pese a esto, la joven no quiso dar informes sobre con quién vivía o quién la acompañaba, lo que generó preocupación pues “es algo que nunca hacía”.En un post colgado en la red social Facebook, Samantha solicitó el auxilio de sus contactos para exponer que desde hace dos semanas prácticamente no saben nada de la joven, sin embargo, ahora proyectan denunciar su desaparición."Se fue hace un mes a la ciudad de Xalapa y poco a poco hemos perdido contacto con ella", confió a sus contactos.Agregó que una vez que llegó a Xalapa respondía de forma esporádica los mensajes y las llamadas, aunque dejó de hacerlo por completo tanto a sus familiares como a sus amigos desde las 2 semanas."Hermana, si estás viendo esto por favor comunícate a casa, estamos muy preocupadas por ti, te amamos, sólo queremos saber que estás con bien”, expresó.