Piden ayuda para localizar a menor desaparecida en Villa Aldama

Esther Morales, amiga de la familia de la joven Fátima Cristal Gonzales Patlas, desaparecida desde el 9 de diciembre, hizo un llamado a las autoridades para dar con el paradero de la menor, pues se teme por su vida o que sea sacada de la ciudad.Fátima, de 14 años de edad, desapareció en el parque central del municipio Villa Aldama desde el 9 de diciembre, al salir de la secundaria.“Ya se presentó la denuncia, incluso se habló con la alcaldesa de allá y se le está solicitando que apoye, que haga lo más que pueda y búsquedas por que no se han dado recorridos al parecer, no se han dado noticias de dónde la puedan tener”, afirmó Morales.Además, destacó que se ha descartado la posibilidad de que ella fuera quien decidió marcharse ante pruebas en video donde la persiguen.“Pensaron que se había ido con el novio y no fue así, en unas cámaras de video vieron dónde ella iba apresurada volteando hacia tras de que la iban siguiendo y ya no llegó a su casa”.Sin embargo, dijo que no se alcanza a ver en el video quien se la llevó, por lo que aún no hay pistas de quien pudo secuestrarla.“Se ha interrogado a sus compañeros, dan informes y después ya se retractan, no hemos avanzado de ahí”.