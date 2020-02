Piden CANACO y CANACINTRA que coronavirus no se les “salga de las manos” a autoridades

Representantes de la CANACO y CANACINTRA urgieron a las autoridades a trabajar para que el problema del coronavirus no se “salga de las manos”.



Mario Ríos Alvarado, expresidente de la CANACO, reconoció que es un tema que preocupa, pero tampoco hay que alarmarse.



Confió en que “se tomen las previsiones que se deben tomar, que realmente todo el sector salud se ponga a trabajar en esto, pues sería muy lamentable que se extendieran los casos en todo el país”.



Agregó que por parte de la población debe haber prudencia y no compartir en redes sociales situaciones que pueden no ser ciertas, pues de ser así sólo se generaría el pánico.



Mencionó que las autoridades han dicho que están preparadas, por lo que se espera que la atención de esta pandemia no se les salga de las manos.



Recordó que, a China, que es un país de primer mundo le ha costado controlar la situación, por lo que ojalá que esta situación no sea tan difícil en el país.



En torno a este tema, el vicepresidente nacional de la CANACINTRA en la zona centro, Octavio Gracián, indicó que se sabe que el Gobierno Federal ya destinó 3 mil millones de pesos para tomar las medidas necesarias en la atención del coronavirus.



Agregó que se sabe que actualmente Cuba ha desarrollado un tratamiento para la enfermedad, el cual ojalá llegue pronto al país para atender los casos que se presenten.