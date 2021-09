Piden clausurar extracción de piedras en Tlaquilpa, sierra de Zongolica

La reanudación de la extracción, presuntamente ilegal, de material pétreo de un cerro en la comunidad de Quetzaltototl, en el municipio de Tlaquilpa, en la región de Zongolica, despertó la preocupación de vecinos, pues aseguran que esta actividad está generando riesgos en sus propiedades y los deslaves causados amenazan con dañar la carretera que comunica la zona.



En entrevista telefónica, Ignacia Sánchez expuso que el predio de su papá, Macedonio Sánchez, ubicado en la parte alta de la montaña, es el más afectado porque está cediendo ante el descontrol con el que se sacan las piedras, arena y todo lo que se desprenda.



“Sacan piedra, arena, tierra, todo lo que caiga, órale, lo recogen y se lo llevan”, refirió.



Detalló que desde hace 10 años, Rosendo Zompastle Sánchez comenzó la extracción del material y hace dos años, tras las quejas de su papá, la frenó; pero esta semana volvió nuevamente a extraerlo con la ayuda de maquinarias y camiones de volteo; y ante la molestia del nuevo comienzo, aseguró la denunciante, sólo respondió con amenazas e insultos.



“Este señor Rosendo es vecino de mi papá, que lleva más de 10 años quitando piedras de ahí del cerro. A él le pusieron un alto hace como dos años, mi papá. Entonces dejó de sacar piedra durante dos años y ahorita empezó a sacar otra vez y está provocando que se venga (abajo) el cerro”, manifestó.



Sánchez comentó que ya presentó la denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), en Xalapa, sin que hasta el momento hayan enviado personal a verificar la legalidad de la actividad que realiza Zompastle Sánchez, quien nunca les ha querido enseñar los permisos para hacerlo.



Al acotar que en Zongolica también han puesto la queja sobre esta extracción de material del cerro, apuntó que no es el único que la realiza; sino que hay otra persona que recién empezó a hacerlo, aunque la afectación que causa es para otros vecinos.



“Ya no sabemos qué hacer con este señor. Por más que le han llamado la atención y dice que a él le vale. Y la verdad no tenemos idea de que tenga permiso y si lo tiene, la verdad no nos lo ha enseñado. Pusieron la demanda pero fue en Zongolica, ahora puse una demanda en la SEDEMA pero no han ido a verificar”



En sus palabras, dijo temer que con las lluvias los deslaves sean mayores al registrado el pasado miércoles, cuando al acercarse al lugar a documentar lo que se estaba haciendo, pudieron grabar cómo una parte de la montaña se vino abajo, junto con los árboles que estaba en la parte alta; llegando piedras hasta la carretera.



“Ya fue un deslave y todavía están las máquina ahí sacando piedras. Mi papá dice que ya no quiere entenderse con él (la persona que extrae las piedras) y lo que quiere es que venga la justicia y que la justicia lo pare, porque va y habla con él y nada más lo insulta”, reiteró.