Piden considerar a gente pequeña en las casillas para elección de este año

El presidente de la asociación Gente Pequeña, Jacob Zayas García dio a conocer que solicitará de manera oficial tanto al Organismo Público Local Electoral (OPLE) como al Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz que para el próximo proceso electoral en cada módulo de votación se cuente con espacios adecuados para que personas de talla pequeña puedan sufragar sin mayor contratiempo.



Relató que por experiencia propia, en ocasiones le cuesta trabajo emitir su voto, porque no alcanza la mampara donde se tacha la boleta, y a veces tampoco la urna.



“Lo de menos es pedir que te ayuden a colocar la boleta en el interior de la urna pero tampoco cuesta nada en haya un banco o un escalón para que como cualquier otra persona podamos emitir el voto sin problemas”, expresó.



Dijo que debido a que en ocasiones no alcanzan la mesa de la mampara para tachar su elección tienen que hacerlo frente a los demás o hacerlo sobre sus piernas, y entonces ya no se cumple que su voto sea secreto.



Si bien, reconoció que tal vez no en todas las casillas se requiera un escalón para apoyar a la gente de talla pequeña, lamentó que en ningún centro de votación existe o se contempla esta medida.



Por ello, confió, que así como existen boletas en braille para las personas invidentes o débiles visuales, igualmente puede haber un banco para las personas de talla pequeña.