Piden dar atención psicológica a menores que maltrataron a gatos, en Veracruz Puerto

Los videos en donde dos niños de 14 años aparecen aventando contra una pared y a un canal de aguas a dos gatos, indignó a vecinos del fraccionamiento Laguna Real y exhibieron el hecho el pasado jueves a través de redes sociales.Se trata de “Mailo” y “Vicente”, cachorros adoptados por Iveth Barba, quien lamentó que los menores –que son sus vecinos– tengan conducta violenta hacia los animales.Refirió que los dos gatos se encuentran bien y ya se interpuso la denuncia ante la Dirección de Protección Animal y la Fiscalía General del Estado, quienes determinarán la sanción dado que se trata de menores de edad."Los papás hablaron ya con los niños. Me preocupa porque son menores. ¿Qué está pasando, dónde están los valores que inculcamos a los niños? y si no respetas a un animal y haces eso con tanta saña. Mis gatitos tienen collar y (ellos) tienen pleno conocimiento que son mis gatitos. Si eso hicieron con los gatos que conocen, ¿qué puedo esperar con los gatos de la calle?", dijo.La Dirección de Protección Animal acudió a levantar la denuncia, principalmente porque en este fraccionamiento ya se han reportado casos de envenenamiento de mascotas.Le informaron que podría haber sanción económica a los papás, pero pide que se atienda también a los menores sobre la violencia."Yo confío en las autoridades y en lo que se está haciendo. Esperemos que la sanción a los papás que me platicaban que es sanción económica, eso no. Yo quisiera que los niños tuvieran otro tipo de sanción, algo que los haga pensar, ayuda psicológica. Un niño que hace eso no está bien".En el video grabado por los mismos niños y que mandaron a sus amigos, se muestra a uno de ellos besando al gato y aventándolo contra la pared y después cae al agua.Uno de los felinos que come y duerme en casa, tiene collar, fue rescatado de la carretera federal Veracruz-Xalapa en donde fue abandonado en un costal, sus hermanos murieron atropellados.