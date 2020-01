Piden destituir a directora de telesecundaria procesada por fraude, en Papantla

Padres de familia de la escuela Telesecundaria Luis Salas García, se encuentran inconformes con la directora de dicho plantel debido a una serie de presuntas irregularidades y además la maestra fue detenida semanas atrás acusada de fraude.



El plantel educativo se encuentra ubicado en la colonia Luis Salas y en dicha reunión, a la cual asistieron alrededor de veinte padres de familia, los quejosos expusieron supuestas irregularidades en el manejo de dinero por parte del comité.



De acuerdo con Esperanza Diego, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, dijo que se está solicitando la destitución de la directora debido a que no estuvo presente en el proceso de la denuncia que se interpuso por el robo a las instalaciones y nunca encontraron su apoyo.



Así como también se ha filtrado un audio en la colonia, donde la docente habla de manera despectiva de los padres, al igual que supuestas irregularidades de carácter económico.



Por tal motivo los docentes sostuvieron una reunión este martes y llevarán su problema a la delegación regional donde serán atendidos por el personal de la SEV, aunque han sido claros de que no quieren a la directora. De no ser escuchados podrían tomar las instalaciones.



Cabe destacar que la docente fue detenida en el mes de diciembre por el delito de fraude, obtuvo su libertad pero su proceso continúa ante las autoridades competentes, con quienes tendrá que demostrar su inocencia.