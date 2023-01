Piden detener construcción de bodega que daña su vivienda, en Xalapa

El ciudadano Antonio Alejandro Hernández Peña denunció que no ha sido clausurada la construcción de una bodega que afecta su vivienda desde hace 3 años pese a carecer de permisos, por lo que exigió ser atendido por el alcalde Ricardo Ahued.“Pedimos un poquito de conciencia, que realmente nos reciba y que ponga un remedio a eso, no queremos pensar que él es parte, pero las evidencias es lo que muestran, que él es parte de esa corrupción”.Hernández Peña afirmó que esta construcción no fue detenida por el ex alcalde Hipólito y hasta la fecha tampoco ha sido detenida por la actual administración. Al respecto, refirió que hace más de una semana habló con el Director de Desarrollo Urbano para expresarle dicha situación y que este no lo sabía.“Las pruebas que ellos recopilaron establecen que hubo violación en todo. No hay permisos, no hay nada y siguen construyendo”, acusó.El afectado dijo que solicitó que se abriera el procedimiento administrativo directamente por el alcalde Ahued, situación que no sucedió.“La respuesta fue: ‘Te tienes que entender con Desarrollo Urbano’, pese a que la Ley del Municipio Libre y otras establecen que el Presidente Municipal tiene la autorización para hacerlo porque es el responsable”, recriminó.También cuestionó si la inacción en la construcción de esta obra tendría que ver con “influencias” políticas, pues dijo que es una práctica que se sigue observando en la actual administración.“Si él (el Alcalde) habla que en esta administración hay un cambio, no se ve. Seguimos viendo las mismas prácticas de que se resuelve algo si es amigo del amigo, amigo del empresario, si es amigo del diputado, si es amigo de alguien importante del Gobierno del Estado”.Hernández Peña reiteró la importancia de ser atendido, pues asegura que lo que dicha obra afecta a su propiedad, ubicada en la calle Carlos Roberto Smith número 2, colonia 24 de Abril, es muy grave y afecta de manera significativa la estructura y teme que colapse.