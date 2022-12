Piden empresarios a ayuntamientos gestionar mayor inversión

Para aspirar a una recuperación a mediano plazo en el próximo año, se requiere la gestión de más inversiones en distintos rubros, a lo que pueden contribuir los ayuntamientos, señaló el empresario Miguel Ángel Elizalde Martínez.El vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Región Tuxpan, apuntó que, como secuencia de la contracción económica derivada de la pandemia de Covid-19, este 2022 ha sido complicado, aunque ponderó que se hicieron esfuerzos en el sector empresarial para evitar despido de personal.Dijo que este año ha sido igualmente difícil que en 2021, ya que no hubo repunte en cuanto al arribo de inversiones y, por lo tanto, no hubo un crecimiento.Elizalde abundó, que, para lograr la estabilización económica, se requiere inversiones por parte de los 3 niveles de gobierno, al igual que proveniente de la iniciativa privada.La COPARMEX, dijo, demanda en la región norveracruzana que los ayuntamientos destinen más presupuesto en obras en el 2023, lo que habrá de contribuir a recuperar fuentes de empleo y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y prestadores de servicios.El empresario y ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la zona norte del estado de Veracruz, aseguró que, a pesar de todas las circunstancias, que no han permitido un mayor progreso para los socios, el número de afiliados de esta delegación regional se ha mantenido.