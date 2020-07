Piden en Coetzala que Congreso investigue a exalcalde Álvaro Zepahua

Habitantes de la cabecera municipal de Coetzala pidieron la intervención de la Legislatura para que lleve a cabo una investigación al exalcalde Álvaro Zepahua, por enriquecimiento ilícito y por fraude a un proveedor.



Estos comuneros quienes pidieron no revelar su nombre por temor a represalias, aseguran que al entrar a la Alcaldía hace ya dos cuatrienios no tenía dinero, era de escasos recursos; pero al dejar la presidencia municipal salió como propietario de una empresa constructora denominada ARA (Ingeniería y Servicios de Construcción SA de CV); con dirección en Fortín de la Rosa, en Crucero Nacional, código postal 94470.



Esta constructora, expresaron, es prácticamente la que ha hecho todas las obras de la presente administración al presuntamente ganar todas las licitaciones; añadieron que esto se debe a que todo queda en un grupo político en el que está el extesorero Oscar Colohua Sánchez y la exsecretaría Rocío Namictle Rosas, que, aseguran, son socios del Exalcalde que hoy es el dirigente de Antorcha Campesina de esta región serrana.



Señalan que la gente que tienen tomado el Palacio Municipal es de la comunidad de Coetzapotitla, de donde es el Exalcalde, y son apoyados también por la dirigente regional de Antorcha Campesina, Janet García.



Denunciaron que lo más grave es que tienen secuestradas las arcas municipales del Palacio Municipal, lo que ellos llaman su “proyecto político”.



Entre las obras que han realizado en este municipio son el plantel CECYTEV, el libramiento de Coetzapotitla, donde señalaron que Álvaro Zepahua realizó estos trabajos con faenas de la misma gente y él cobró como si se haya pagado la mano de obra, expusieron.



Dijeron que el pueblo de Coetzala está contento por la decisión que tomó el Alcalde interino, Joaquín Fortino Cocotle Damián, de sacar a ese grupo de vividores que han gobernado en la última década a este municipio donde la cabecera municipal se ha estancado debido a que los últimos Alcaldes han sido de Coetzapotitla.



Pidieron urgentemente la presencia de los diputados para que corroboren lo que están diciendo y que autoricen de inmediato una auditoría a los últimos Alcaldes que han pasado por este Palacio Municipal, que seguramente encontrarán muchas irregularidades y saqueos a este municipio.



Y una de las muestras de los fraudes que ha cometido el exalcalde Álvaro Zepahua, señalaron, fue haber emitido un cheque foliado con el número 0000046 del banco Santander sucursal Córdoba, por la cantidad de 192 mil 674 a nombre de una empresa de materiales de construcción , que según el mismo proveedor asegura que no tuvo fondos y que para que no siguiera insistiendo, la empresa ARA, canceló la cuenta número 65505584917, con clabe 014855655055849174.



Los pobladores dijeron que lo que se sabe es que esta empresa ARA tiene prestanombre y es Jesús Rodríguez Cid.



Por ello, los pobladores piden a la Legislatura investigue a este exalcalde que hoy se ha vuelto un cacique de este municipio.