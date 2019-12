Piden extremar precauciones ante incremento en flujo vehicular en carreteras de zona centro

Hasta en un 60 por ciento se han incrementado los accidentes en carreteras de la zona centro, tanto en autopista como en la carretera federal, siendo la principal causa, el exceso de velocidad, señaló Jorge García Pérez, director de la Cruz Roja.



Ante ello, exhortó a los conductores a acatar las indicaciones de la Policía Federal o agentes viales, ya que en las próximas horas se prevé incremente el flujo vehicular en carreteras.



Las recomendaciones son: no viajar cansado, no tomar antihistamínicos ya que provocan sueño, no viajar en autos "sardina", checar las condiciones mecánicas del vehículo; si son distancias largas de viaje, descansar en algunos puntos; usar cinturón de seguridad y respetar los señalamientos, entre los más importantes.



García Pérez señaló que el tramo más peligroso es Rancho Trejo-La Tinaja, reiterando que es el exceso de velocidad y la falta de precaución al manejar las principales causas de los accidentes.



Este viernes se registraron dos carambolas en la autopista, lo que generó un caos vehicular durante todo el día.



Finalmente, indicó que para Cruz Roja esta temporada navideña es la que más servicios presta por esta situación, afortunadamente cuentan con suficientes voluntarios para dar la atención pre-hospitalaria.