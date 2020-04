Piden jornada de limpieza en Tuzamapan para evitar epidemia de dengue

El agente municipal de Tuzamapan en Coatepec, José Guadalupe Moreno Calte, urgió a las autoridades municipales y de Salud a llevar jornadas de limpieza a esa comunidad que es “mayormente” vulnerable al Dengue.



“Tuzamapan siempre ha sido vulnerable a cualquier epidemia, porque es zona baja y de por sí todas las aguas residuales afectan mucho, por ahora no ha habido nada de Dengue, o quizá estamos atemorizados de otra cosa”, señaló.



Y es que dijo que podría ser fatal si las dos epidemias, del Coronavirus y Dengue; se juntan en la comunidad que el año pasado fue una de las más afectadas por la trasmisión de mosquitos.



“Se hace un llamado, es importante, porque al rato no vaya a ser que haya dos epidemias, le tenemos miedo al Dengue”, acotó.



Recordó que días antes de la contingencia por el COVID-19, se estaban llevando jornadas de limpieza e información, no obstante ya se descuidó este tema.



“Pedimos atención para el Dengue, no ha habido atención, últimamente no ha habido atención de ninguna parte, cuando no había ningún virus ni nada ahí andaban los de Salubridad limpiando y haciendo acciones, pero ahorita nadie y deberían andar.



Por otra parte, precisó que la mayor parte de la población está efectuando las recomendaciones de prevención para evitar contagios de Coronavirus.