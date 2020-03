Piden juicio político contra comisionados de IVAI por supuesta corrupción

Mientras los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI) restringieron sus actividades hasta el próximo 17 de marzo, en el Congreso del Estado se presentó una solicitud de Juicio Político en su contra.



Filiberto Lozano Romero, abogado xalapeño y representante del "Centro de Desarrollo Integral Comunitario Flor de Lis", también pidió la destitución de los comisionados Yolli García Álvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez y su inhabilitación hasta por diez años para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios.



Asimismo, dijo que se reserva el derecho de acudir a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción para denunciar los hechos.



Los acusa de corruptos, desobligados, derrochadores e irresponsables y expuso que son servidores públicos que han utilizado los recursos del organismo autónomo, en viajes dentro y fuera del país, para incrustar en la nómina a su personal doméstico, “a sus amantes”, a personal que cobra sin hacer las tareas que le corresponden.



Detalló que en mayo del año pasado, viajaron a España, concretamente a Sevilla y Madrid, con el pretexto de firmar convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla.



“Lo malo fue que el viaje turístico fuera a costa de los veracruzanos, peor que tienen un juicio de desalojo por el incumplimiento del pago de rentas y que lejos de abonar al adeudo, derrocharan el dinero; pero lo verdaderamente incorrecto, ilegal y reprochable; fue que dejaran abandonado el órgano garante, incumpliendo con la obligación que se les confirió”, expuso en su solicitud.



Añadió que en dos semanas, los Comisionados no despacharon en sus oficinas por encontrarse de viaje y no existe antecedente documental o videográfico que demuestre lo contrario.



“Basta con revisar sus pasaportes para probar que no estuvieron en el país; como prueba agregué los informes de comisión y los comprobantes fiscales digitales de los gastos erogados, en donde constan los pagos de avión, comidas, transporte y bebidas embriagantes consumidas; todo pagado por los veracruzanos”.



Agregó que el Congreso del Estado debe incoar el procedimiento que corresponda, brindar la garantía de audiencia a los demandados, recibir las respuestas a la acusación y resolver el Juicio Político, a través de la Comisión Permanente Instructora.