Piden justicia para 34 detenidos desde hace 4 años en CERESO de Poza Rica

Este fin de año del 2020, 34 internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) en Poza Rica cumplen cuatro años de enfrentar un proceso que ya rebasó el periodo de cárcel preventiva y familiares acusan que no hay pruebas que les inculpe por delitos que les imputó el gobierno del exmandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares.



Sobre las 34 personas detenidas, el 31 de diciembre del 2016, en la colonia Arroyo del Maíz de Poza Rica, por supuestos delitos como secuestro y robo que no han sido comprobados, sus familiares piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) que acelere el proceso para deslindar responsabilidades.



Entre esposas, madres e hijas, manifestaron este miércoles, en la Unidad Integral de Justicia, sobre posibles irregularidades que han encontrado para este proceso, del cual dijeron que han tenido que sufragar gastos para dar con supuestas víctimas, que hasta hoy no se ha presentado persona alguna para señalarlos como infractores de la ley.



Tan sólo este día solo 11 de los 34 detenidos participaron en la audiencia que se celebró en la sala de juicios orales del distrito judicial de Poza Rica. Los familiares desconocen porque se realizan de esta manera las diligencias y eso significa para ellos un gasto económico contratando abogados sin que la FGE resuelva, luego que la detención se realizó con cuerpos de seguridad del gobierno estatal ya que el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presumió un golpe a la delincuencia.



Ante un presunto resultado para la imagen política del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, esposas y madres de los detenidos aseguran que los detenidos son inocentes, ya que cada uno fue llevado a la colonia Arroyo del Maíz por diversos motivos y terminaron ser parte de una supuesta redada por supuestos delitos del orden federal y por ello piden un alto a las arbitrariedades de los jueces que, en su dolor por privarse de la libertad a sus familiares, consideran que no actúan conforme a derecho y su ética profesional.