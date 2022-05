Piden la destitución de Clementina Salazar como Fiscal Anticorrupción

Piden la destitución de la Fiscal Anticorrupción, Clementina Salazar, por no cumplir con su función asignada por la Constitución Local y el Gobernador de Veracruz.El representante legal de habitantes de la colonia Un Paso a la Gloria, en Minatitlán, Fausto Vicente Torres Pérez, recordó el caso por el cual aseguran que la Fiscal incumple con su trabajo, pues en ocasiones anteriores ya se ha presentado la denuncia sobre la dudosa compra de un terreno de 10 hectáreas en dicha colonia.El representante aseguró que tal área fue adquirida de manera ilegal por parte de Javier Soberano Torres, pareja sentimental de la exregidora undécima Érica Burgoa Gutiérrez, a través de información privilegiada y por la cantidad de 5 millones de pesos.Añadió que además de estas personas, se encuentran involucrados la Directora de Catastro y el Exalcalde de Minatitlán."Las personas que se encuentran señaladas aquí como las presuntas responsables son el exalcalde Nicolás Reyes Álvarez, la regidora undécima Érica Burgoa Gutiérrez y la directora de Catastro Ana Fernanda Jiménez Pereyra (...) Estas personas, mediante trampas, adquirieron 10 hectáreas dentro de la ciudad de Minatitlán", añadió.Ante dicha problemática, la persona señalada como víctima, Irma Morales Cortés, procedió a realizar la demanda el 8 de julio del 2021 pero no se resolvió ni se tomaron acciones penales en contra de los acusados."Nosotros aportamos las pruebas conducentes en esa denuncian que presentamos, presentamos testimonios y videos (...) Cuando presentamos la denuncia, tuvimos muchos obstáculos. Sin embargo, trascendió del 8 de julio del 2021 al mes de enero de este año, nos dan la noticia que se determina el no ejercicio de la acción penal", agregó.Fausto Torre Pérez recalcó que en primera instancia debe solucionarse el problema de la inactividad por parte de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues ante la falta de acciones, el Estado de Veracruz esta propenso a corrupción de servidores públicos."Los veracruzanos nos encontramos en orfandad a merced de los servidores públicos corruptos, porque la señora Clementina no está ejerciendo sus funciones como titular vigilante", expresó.Para finalizar, Torres Pérez exhortó al gobernador a ejecutar las acciones correspondientes y no exculparlos por ser del mismo partido."Le pido al señor Gobernador que si tiene algún interés en proteger a estos funcionarios municipales, sabemos que son de MORENA, pero aquí la Ley se tiene que aplicar parejo", concluyó.