Piden llamar a cuentas a exalcalde de Coatzacoalcos por presunto desfalco de 180 mdp

Gersaín Hidalgo Cruz, regidor de Coatzacoalcos y ex líder del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), pidió al alcalde, Amado Cruz Malpica, llamar a cuentas al ex presidente municipal, Víctor Carranza por un presunto desfalco de 180 millones de pesos.Asimismo, pidió que se mande llamar a la ex contralora, Yolanda Sagrero, quien firmó junto a él los documentos compromiso para devolver el monto que había sido descontado durante el primer año de administración del ex edil.Con papeles en mano, aseguró que les fueron quitadas prestaciones a los trabajadores del ayuntamiento tanto sindicalizados como de confianza en la administración pasada y el dinero nunca se devolvió a los afectados y ahora no hay quien responda por ello.Yolanda Sagrero actualmente es candidata a la agencia municipal de Villa Allende, en la administración de Carranza se encargaba de los egresos del ayuntamiento y a principios de año fungió también como contralora, pero de Nanchital y renunció.Hidalgo Cruz aludió que la misma hizo campaña en Villa Allende con el dinero, que dijo, retuvo a los sindicalizados en el 2018."Hay una denuncia en la Fiscalía por su ineptitud e ignorancia de los regidores, el ex alcalde y Yolanda Sagrero. El documento que firmaron dice que le iban a devolver el dinero en el 2021 y no cumplieron, porque devolvieron un dinero y nos quitaron la revisión salarial, es algo que por ley se burló la administración pasada y sorprendió a esta administración. Que se le investigue a Yolanda Sagrero, a Víctor Carranza y también por las obras que dejaron inconclusas de la administración pasada. Es mi postura y mi llamado al presidente municipal", finalizó.