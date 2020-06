Piden mantener medidas preventivas contra COVID-19 en Región de Zongolica

Aunque la Jornada Nacional de Sana Distancia se dio por concluida, la población no debe echar campanas al vuelo y descuidar las medidas preventivas, indicó la delegada de la SEDESOL en la región de Zongolica, Itzel Alhelí Domínguez.



La funcionaria mencionó que tan sólo en el filtro sanitario de Tequila se ven más vehículos, lo que indica que hay una mayor movilidad de la población, algunas de ellas sin tomar ya medidas preventivas.



Consideró que es decisión de cada quién cuidarse y protegerse, sobre todo porque en el Estado los casos de coronavirus siguen en aumento.



Recordó que en los municipios de Magdalena, Atzompa y Zongolica, hay casos positivos de la enfermedad pero la población tiene mucha movilidad, lo que podría dar pie a que haya más contagios.



Por ello, reiteró la invitación es que no se descuiden, que mantengan la sana distancia y que si no tienen nada qué hacer, permanezcan en sus casas.



Agregó que contrario a éstos, los denominados municipios “de la Esperanza” han reforzado sus medidas sanitarias.



Recordó que en esa situación están Astacinga, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, Texhuacan y Tlaquilpa, en donde aún no están planeando regresar a la nueva normalidad, sino que aún seguirán un tiempo con medidas sanitarias.



La funcionaria consideró que lo mejor será esperar a que las autoridades federales y estatales den a conocer el aplanamiento de la curva y así evitar que las cosas se salgan de control.