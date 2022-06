Hola buenas tardes:Quisiera reportar que en la colonia José Vasconcelos los camiones urbanos sólo pasan dos veces al día, en horarios de 7 a.m y de 7:30 a.m de la ruta Vasconcelos-Trancas.En todo el día ya no hay más, en estos dos horarios los camiones van súper llenos, inclusive no levantan más gente, los estudiantes y personas trabajadoras tenemos que salir hasta la colonia Revolución para tomar otro camión.Tenemos que salir a las 6:15 de mañana caminado hasta esa colonia porque no hay camión temprano y peligran las niñas de las escuelas.Nos gustaría que haya camiones en esa ruta todo el día ya el tramo que se camina de salida como de regreso es mucho; ojalá y pudieran ayudar.Muchas gracias por su atención.