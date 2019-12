Piden más tiempo para disfrutar del primer amanecer de 2020 en bulevar boqueño

Luego de que las autoridades de Boca del Río anunciaran que a partir de las 5:00 horas iniciará el “barrido” en el bulevar para retirar a quienes lleguen a presenciar el amanecer del Año Nuevo este 1° de enero, los boqueños afirman que no deben ser tan estrictos y dejarlos por más tiempo.



Señalan que en años anteriores el sol se dejó ver hasta después de las 8 de la mañana, por lo cual, no están de acuerdo que a más tardar a las 7 debe estar libre la plancha del bulevar.



“No tendría nada de malo que vean la salida del sol, es lo más bonito de ese día, quedarse ahí más tiempo”, Elizabeth García.



“Lo hacen porque no quieren que la gente esté ahí tomando, pero quienes vamos tranquilamente a ver y luego tarda mucho en despejarse y son las 9 y apenas se está viendo el sol”, dijo Mariana García.



“No deja de ser un lugar público, cualquiera puede estar a la hora que quiera”, señaló Lizzeth Martínez.



Pero algunos si apoyan la medida de que no se consuman bebidas alcohólicas y que se vayan temprano.



“Siempre se hace un desastre, he ido y se hace pelea tras pelea y está bien, porque por todo el desastre que se hace, está mejor”, dijo Israel Castro.



“Pues sí, ya a esa hora ya vieron bastante y además cuando se vayan que se lleven su basura, si dejan desorden que limpien porque afecta al mar”, mencionó Laura.



De acuerdo con Protección Civil, la intención es que a las 7 de la mañana que llegan los deportistas a realizar actividades físicas a lo largo del Bulevar Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, ya esté lavada la plancha de concreto y el tránsito despejado.