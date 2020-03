Piden mayor presencia policial en el Pico de Orizaba para controlar tala clandestina

En el último año se ha visto un incremento en la tala clandestina en el Parque Nacional Pico de Orizaba, por lo cual sería importante que hubiera mayor presencia de las fuerzas del orden, no para detener gente de la comunidad sino para disuadir la actividad, consideró el director de esta área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera.



Indicó que hay gente que se contrata por jornal para el corte de madera, incluso apuntó que las personas que desde hace 20 años efectúan esta actividad ilegal, siguen en la misma situación de pobreza.



"Quien se beneficia son los industriales y los intermediarios. Estos esquemas se combaten desde gabinete con auditorías, no es necesario que se hagan detenciones, sino lo que se requiere es presencia de las fuerzas del orden para tener el control".



Añadió que desde el pasado gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares comenzó a dejarse de ver la presencia de las fuerzas policiacas, es decir desde hace tres años.



En este sentido el entrevistado apuntó que el aumento de la tala es porque las personas, es probable que estaban efectuando otras actividades que, al dejarlas de hacer, encuentran una forma de vida en el aprovechamiento ilegal de la madera.



Álvarez Oseguera, dijo que esta actividad ilícita lo que provoca es que las comunidades que cuidan el bosque terminen por aprovecharlo de manera no permitida antes de que la gente de comunidades más abajo hagan el aprovechamiento ilegal.



"Esto genera una estación de degradación y es lo que estamos comenzado a ver en este año. Ahora los jóvenes hacen lo que quieren porque ya no quieren escuchar a los viejos con sus consejos".

Las comunidades donde se observa mayor tala son: Nuevo Vaquería, Nuevo Jacal, ambas del municipio de Calcahualco; Potrero Nuevo y Rancho Nuevo del municipio de La Perla.