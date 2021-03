Piden no “inundar” con visitas el Pico de Orizaba ante reapertura

El director del Parque Nacional Pico de Orizaba, Raúl Álvarez Oseguera, dijo que se está haciendo una apertura gradual del área natural protegida, pero pidió recordar que no estamos en una condición normal, por lo cual la visita a este lugar debe ser con la mayor responsabilidad, pues el COVID-19 sigue entre nosotros.



“Estamos en una curva descendente de lo que es la segunda ola de brotes de COVID-19 en el país, y eso hay que tomarlo con responsabilidad y no hay que perder el control y no hay que inundar todos los espacios públicos, así como tampoco el Parque Nacional o las playas. No es una condición normal”.



Recordó a la gente que visitará el Pico de Orizaba, hacer caso a todas las recomendaciones del personal de apoyo, pidió planear bien su viaje, llevar cubrebocas, gel, agua, alimento y recoger su basura.



“Es más apto este momento para realizar actividades al aire libre, recorridos pero no pasar el día de campo, ni llevar la carne asada, eso necesariamente nos va poner en condiciones de riesgo”.



Dijo que no podemos olvidar que es la montaña más alta del país, por lo cual la gente no debe aventurarse a tratar de hacer caminatas largas si no se tiene condición previa. También hizo el llamado para que las personas tengan el menor contacto social con otros grupos diferentes al cual viaja.



Pidió evitar pernoctar en los albergues, pues no es buena idea, ya que llegan ciudadanos de muchos lados y se desconoce cuál ha sido su protocolo de prevención ante el COVID-19.