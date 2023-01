Piden no juzgar a docente asesinado en ataque a Jefe de Plaza de Espinal

La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Unidos al Servicio de la Educación (TUSEV), Alicia González Romero, expresó que no se debe descalificar a los docentes, quienes en ocasiones han sido tachados injustamente, cuando la gran mayoría trabajan en el aula, en la comunidad y llegan a seguir trabajando en sus casas.A la líder sindical se le cuestionó sobre el docente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien el domingo pasado perdiera la vida en un ataque armado a un supuesto jefe de plaza del Espinal, en la zona norte del estado; al respecto, la docente señaló que, si el sindicato lo reconoció como su agremiado entonces era profesor.“Si el SNTE lo reconoce, entonces era su maestro, pero no podemos juzgar si estaba o no en el crimen, muchas veces los maestros no sabemos ni con quien nos llevamos, porque la misma comunidad nos exige hablarles a todos”, expuso.En este sentido, explicó que, como docentes, los papás llegan, hacen solicitudes, platican, “después uno se enteraba de cosas, pero nosotros (…) estamos para servir y cada quien es responsable de sus actos y yo sí defiendo a mis (agremiados)”, aseveró.Alicia González agregó que la gran mayoría de docentes trabajan en el aula, la comunidad y todavía llegan a trabajar a sus casas, además de que padecen para transportarse a su centro de trabajo, cuando se trata del profesor rural.Al respecto, reveló que antes del 15 de mayo de 2022, se generó una situación en el municipio de Coscomatepec, donde docentes de escuelas primaria, secundaria y jardín de niños estaban amenazados para que entregaran su quincena, motivo por el cual, dos sindicatos se unieron para solicitar que los docentes trabajaran en línea y se interpusieron dos denuncias sobre estos sucesos.Las amenazas las recibieron directores, intendentes y a un maestro por escuela y aunque las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) atendieron esta situación y se envió seguridad en la zona, es una realidad que esto ocurre en el sector magisterial en distintos puntos del estado.“Se les dio la atención, se quedaron en casa, unos se resguardaron en la supervisión, otros llevaron trabajos a distancia y otros en línea”, detalló al agregar que cuando los profesores iban a dejar el trabajo en línea, el presidente municipal les puso una patrulla, llegaban y entregaban el material a la sociedad de padres de familia y a los papás y ellos los regresaban, porque la comunidad está en las faldas del pico de Orizaba.“Los docentes en riesgo eran 3 de preescolar, 5 de primaria, dos directores, 3 de secundaria y algunos intendentes, por lo que se podían contar 13 personas que sufrieron amenazas”, expuso al señalar que miles de profesores se arriesgan todos los días para dar clases.Otra de las varias situaciones por las que atraviesan en el día a día, reveló la secretaria general del sindicato, es que también hay educadores que caminan dos kilómetros para llegar a sus escuelas y se han presentado casos donde camionetas las siguen y aunque no las molestan, se genera miedo y hostigamiento a las maestras.“A una maestra la seguían, la vigilaban, desde que salía y hasta que volvía a su casa, habló con el sindicato y hoy ya está trabajando en otro lado dando clases; hay riesgos sí, pero los docentes nos dedicamos a trabajar”.Es por ello, que, a decir de Alicia González Romero, no se puede descalificar al sector del magisterio, porque han respondido a las necesidades de los alumnos y continuarán haciéndolo.