Piden no salir a calles de Veracruz-Boca del Río ante riesgos por “Norte”

Desde el mediodía hasta las 16:00 horas de este miércoles, se espera la mayor intensidad del viento derivado del frente frío 41 en la zona Veracruz-Boca del Río, advirtió el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz, Alfonso García Cardona.



El funcionario reiteró la petición a la ciudadanía de no salir de sus casas a menos de ser necesario y si por trabajo deben andar en la calle, es fundamental permanecer alertas para evitar algún accidente.



"Hay vientos sostenidos de 70 kilómetros por hora y ya hay rachas superiores a 100 kilómetros. Se espera que lo mas fuerte sea del 12:00 del día a las 16:00 horas, la gente que no tiene a que salir que no salga de sus casas, si hay que salir por trabajo pues no queda de otra pero tienen que estar muy alertas a su entorno para detectar algún tipo de riesgo y evitar accidentes", dijo.



Señaló que al momento han recibido 10 reportes por afectaciones menores y aclaró que algunas atenciones no se pueden brindar por la intensidad de los vientos, sobre todo aquellas que requieran el uso de camiones escalera.



"Llevamos 10 reportes, luminarias, anuncios publicitarios de una pollería, un semáforo, anuncio adosado, una letra del hospital infantil que se está moviendo y no se puede retirar ahorita, un cable de energía eléctrica, una luminaria y un tanque de gas de 30 kilos que se cayó por la velocidad del viento y provocó fuga pero ya todo está controlado", detalló.



Por otra parte, García Cardona destacó que las playas de la ciudad de Veracruz permanecen cerradas al público, además de que mencionó que personal de esta dependencia mantiene recorridos por el bulevar Manuel Ávila Camacho para detectar objetos en zona de gradas que puedan convertirse en proyectiles.



También están rasgando lonas para evitar que estas tengan resistencia a los vientos y puedan salir volando.



El funcionario agregó que priorizarán las atenciones de objetos que representen riesgo grave para la ciudadanía.