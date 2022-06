Piden obras para evitar inundaciones en la colonia José de Jesús Panes, en Xalapa

Con la ausencia del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, tres regidores y tres ciudadanos que se habían inscrito para participar, este jueves se llevó a cabo la segunda sesión de Cabildo abierta en la que vecinos de la colonia José de Jesús Panes pidieron al Gobierno Municipal obras en esa zona para evitar inundaciones.En la plenaria, cuyo objetivo era recibir propuestas orientadas a la prevención de riesgos en materia de protección civil en el municipio; los dos colonos urgieron infraestructura vial y pluvial en la calle Colima, que con las lluvias queda bajo el agua."Es un tema de seguridad porque carecemos de lo necesario para evitar inundaciones, nosotros cada temporada de lluvia nos inundamos, he compartido ‘N’ cantidad de imágenes, de información y he sido muy bien atendido en municipio, siempre están al pendiente, siempre nos están ayudando, CMAS, Protección Civil etcétera, pero ahorita ya llegamos a un punto dramático”, expresó Abel Muciño Méndez ante los ediles.El residente de esta zona de la Capital, muy cercana al centro, aseveró que están en una situación crítica dado que se sigue pavimentando sin estudiar y prever el problema de las anegaciones recurrentes en ese punto.“También necesitamos que la pavimentación tenga los canales necesarios pluviales para lo que es el agua, para evitar la inundación de la primaria y otras zonas, pues las pérdidas hasta ahorita sólo han sido materiales”, puntualizó al pedir empatía y consideración de la autoridad xalapeña para detener la problemática.“Estamos a nada del centro, estamos muy cerquita, pero no se ha encontrado un proyecto tal cual que ayude a evitar eso, la primaria ‘Marco Antonio Muñoz’ cada vez que llueve es triste ver cómo sacan a los niños para evitar eso”, agregó al criticar que los desazolves no sean frecuentes, lo que hace que tragatormentas se tapen constantemente."Lo que pedimos es un poco de ayuda para que esto se considere, los proyectos ya se metieron, ya están adentro, ya están los oficios, lo que necesitamos un plus para que ese mejoralito se vuelva un paracetamol y nos ayude", ahondó.Al igual que él, su vecino, Jaime Palestina Velasco, aseguró que la calle Colima ha sido mal estudiada y se tiene un mal concepto de que se divide en tres partes, donde con las lluvias de la temporada y las atípicas se generan muchos problemas.“Nosotros como vecinos para tratar de que los carros sigan subiendo y la gente siga logrando pasar por ahí sin riesgo, tenemos que poner escombro, piedras, de todo hemos puesto, pero todo se deslava y va caer a la parte baja que se encuentra pavimentada que tiene siete meses que fue pavimentada, se puso un tragatormentas y se sigue llenando de escombro de todo lo que se arrastra”, expresó en la sesión encabezada por la síndica Cecilia Coronel Brizio.Finalmente manifestó que viven tan cerca del primer cuadro de la ciudad, pero alejados de los beneficios que ofrece el Ayuntamiento para cada ciudadano, "y esperamos que en esta administración tengamos la respuesta favorable para nosotros".