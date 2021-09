Piden paciencia a habitantes, reconstrucción de puente iniciaría en octubre

El director general de Política Regional de la Secretaría de Gobierno, Héctor Eduardo Ciprián Méndez, señaló que la construcción de un nuevo puente en la carretera Xalapa a El Castillo podría comenzar el próximo mes de octubre.



Aseveró que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) tiene presupuesto y un proyecto que podría comenzar entre el 15 y el 30 de octubre.



El funcionario acudió debido a la manifestación y bloqueo de pobladores de la zona, quienes pararon el tráfico vehicular desde minutos antes de las 9 de la mañana para exigir respuesta de las autoridades.



Al lugar también se presentaron funcionarios de la Dirección de Obras Pública del Ayuntamiento de Xalapa, de la SEGOB y de la SIOP. Sin embargo, hasta las 11:00 horas no lograron convencer a los inconformes de liberar esta vía.



“Estamos en diálogo con los habitantes por el tema del puente y del socavón; por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas ya se presentó un proyecto que estamos analizando ahorita”, señaló Ciprián Méndez.



Argumentó que estas obras no se realizan “de la noche a la mañana”, pidiendo paciencia a los pobladores puesto que hay vías alternas que se pueden utilizar mientras se construye el puente.



“Se tiene que hacer un proyecto y lleva una licitación; no es de la noche a la mañana, como se hacía anteriormente. Todo tiene que hacerse de acuerdo con la Ley y la normativa”, agregó el director general de Política Regional.



Aseveró que también se analiza apoyar a los afectados en sus viviendas, pues un río de aguas negras provocó un socavón en la zona, además de destruir el puente de concreto que estaba en este lugar.



“Se les está presentando el proyecto para que la gente esté informada de lo que se va a hacer en los próximos meses”.



“Hay un estimado de ejecución de que podría iniciar entre el 15 y el 30 de octubre; estamos a menos de un mes y hay vías alternas para que la gente pueda transitar, que es lo que se ha hecho hasta el momento. SIOP informó que el tema económico está resuelto”, indicó.