Piden plasmar en Código Electoral acciones afirmativas para grupos vulnerables

El activista por los derechos de las personas con discapacidad, Álvaro Olivo Yepes, consideró que el Congreso del Estado debería establecer en el Código Electoral las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) emitió en su favor por orden del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en el pasado proceso comicial de Alcaldes y Diputados locales.Lo anterior para evitar que los partidos políticos sigan simulando en sus candidaturas el acceso a los cargos de elección popular para quienes padecen alguna condición física, pertenecen a la comunidad LGBT+, o a pueblos originarios y afromexicanos."Este grupo como otros vulnerables no tiene la atención prestada de una esfera política, es decir, aunque existe y lo vemos cotidianamente, no tienen una participación efectiva en la vida política y social, no sólo del municipio, sino en general del país y del Estado", comentó en conferencia de prensa.Olivo Yepes acotó que esta situación se debe tomar como un tema de agenda pública para estipular mecanismos efectivos y que no sólo el municipio, sino también los partidos políticos puedan tomar en cuenta este sector social."Tanto para sus candidaturas, sus regidurías, entre otros cargos públicos", insistió al tiempo que indicó que se debe lograr que este tipo de mecanismos se puedan equiparar a los convenios internacionales y las leyes nacionales."Es importante esto no sólo para que esté en la Ley el derecho, sino para crear los mecanismos para que sean efectivos, dado que una Ley no resuelve el problema por sí misma, sino que hay que hacer los mecanismos para que pueda realizarse, no importa el qué, importa el cómo se hace", señaló.Además, criticó que ya exista la obligatoriedad de que el 3 por ciento de la nómina de los Ayuntamientos sea para personas con discapacidad pero que en muchas administraciones municipales no se cumple o se les da un espacio a algunas para intentar afirmar que ya cumplen con esa directriz."Tenemos que ver la manera junto con el municipio de que estas acciones sean efectivas propiamente", manifestó al recordar que en algún momento ejerció un cargo público en el Gobierno Estatal pero realizando actividades no acordes con sus capacidades."Debemos tener evidencia de que realmente se están haciendo las cosas, no por decir que hay una persona con discapacidad trabajando y que haya una actividad sencilla que realice, entonces ya se está cumpliendo la Ley", reafirmó.Adicionalmente, apuntó que en Veracruz hace falta un diagnóstico de políticas públicas para identificar cuáles están funcionando y cuáles no para fijar medidas que permitan hacerlas más efectivas.