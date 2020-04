Buenas tardes:



He tenido dos citas en las oficinas de Desarrollo Urbano para finalizar mi trámite que inicié antes de la contingencia y llevo casi dos meses esperando que me autoricen para terminarlo.



La oficina de Desarrollo Urbano manda a sus supervisores a las obras y en dos ocasiones mi cliente ha tenido que dar su "mochada" porque no tenía los documentos requeridos pero en múltiples ocasiones he acudido para que me lo entreguen y por algo tan simple, me regresan.



Ahora con la contingencia, para las personas que ponen como guardias, es tan fácil decir que está cerrado hasta nuevo aviso. Deberían de formular estrategias (para eso existen correos u otros medios electrónicos), como dependencia de Ayuntamiento de Xalapa, para dar continuidad a los trámites.



El documento que requiero es prioritario para un servidor, ya que sin éste, mi cliente no puede liquidarme.