Piden que alianza PRI-PAN-PRD considere trayectorias al asignar candidaturas

Al definir las candidaturas en los municipios, la alianza PRI-PAN-PRD debe tomar en cuenta la trayectoria y aceptación de la ciudadanía, expresó el regidor de Altotonga, Octavio Roque, al referir que hay varios personajes con un pasado “sospechoso”, que no deberían ser tomados en cuenta.



El edil de fracción priista expresó que ya hay encuestas en ese distrito y las preferencias electorales deben ser tomadas en cuenta por los partidos políticos, para elegir a sus abanderados.



Y es que a decir de Octavio Roque, en Perote quien despunta en niveles de conocimiento y preferencia es el ex diputado local priista Carlos Morales Guevara, quien en el distrito a nivel local aventaja por mucho a otros aspirantes.



Señaló que dentro del mismo Revolucionario Institucional, aspiran a la candidatura a la diputación local, Juan Francisco Hervert Rivera, hijo del Alcalde del municipio cabecera distrital, e incluso el ex presidente municipal Paul Martínez y Baruch Ortiz Herrera, quien es funcionario federal y la posible carta de Morena.



“Deberán tomar en cuenta en el PRI los números que están arrojando las encuestas reales sobre las preferencias electorales, ahora que están definiéndose las posiciones en la alianza política que concretaron con PAN y PRD”, dijo el Regidor.



Roque aceptó que el partido tricolor “no las trae todas consigo por el nivel de descrédito que se ganó en los últimos gobiernos”, de manera que le urge impulsar a las figuras con reconocimiento y arraigo que aún tiene, “si no quiere ser barrido en las próximas elecciones”.



En este sentido, advirtió que el PRI necesita ganar en regiones emblemáticas como la de Perote, ya que una derrota sería verdaderamente vergonzosa y la declive del instituto político.