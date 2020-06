Piden que comercios no esenciales sigan con cortina abajo, en Xalapa

Continúan los exhortos e inspecciones a comercios no esenciales de la ciudad de Xalapa para que se mantengan cerrados hasta que se cambie el semáforo, ya que actualmente la Capital se encuentra en color rojo.



El director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos, aseguró que no se han dado por vencidos al ver que muchos de los establecimientos considerados no esenciales ya están operando, ya que dijo, continúan de manera constante invitando a los locatarios a tomar la medidas sanitarias y bajar temporalmente las cortinas.



"Nadie se ha dado por vencido, estamos trabajando, estamos exhortando e invitando a que cumplan y coadyuvando esfuerzos con las otras instancias", declaró.



Aseveró que están en coordinación con el Gobierno del Estado para acudir a los comercios y verificar el cumplimiento de los protocolos que dictan las autoridades del sector Salud.



"Estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud es la autoridad competente de implementar unos operativos en conjunto con Protección Civil del Estado, donde están validando que se cumplan los acuerdos de la Gaceta de Gobierno del Estado y que cumplan los establecimientos no esenciales y que sólo cumplan los esenciales".



Agregó que con la Gaceta Municipal, siguen haciendo operativos para que se cumplan los puntos estipulados en ella, específicamente la Ley Seca.



El funcionario municipal comentó que aún no hay fecha de apertura de gimnasios, bares y cantinas, pues esperarán indicaciones de las autoridades de salud y la semaforización.