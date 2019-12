Piden que legisladores locales y federales amplíen alcances de legítima defensa

Al borde del desastre se encuentra el Estado debido a la actuación de la delincuencia, por lo que es necesario que por parte del Congreso de la Unión y el Congreso Local se amplíe el marco legal para que los ciudadanos tengan la oportunidad de defenderse.



Lo anterior lo consideró Román Vásquez González, representante del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ).



Recordó que la Constitución establece la posibilidad para la población de defenderse si el Estado no cumple con esa función y lamentablemente, hoy las autoridades de todos los niveles están rebasadas en esa parte y no sólo eso, sino que muchos son “servidumbre” de la delincuencia.



A pesar de la situación que se vive en cuanto a inseguridad, indicó, el Gobierno le tiene atadas las manos a la gente con sus leyes absurdas.



Comentó que hoy en día, los propios funcionarios son blanco de la inseguridad, por lo que deberían preocuparse por facilitar a la población su defensa.



Consideró que el caso del señor Ramón Merino no debe volver a darse, pues no tiene porqué ir a la cárcel una persona que lo único que hizo fue defender a su familia.



Indicó que tampoco es prohibiendo la posesión de armas como se da una solución, pues los delincuentes siempre las tienen, por lo que debería permitirse a la gente poseer un arma con el debido registro.