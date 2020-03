Piden que pandemia no afecte abasto de medicamentos para VIH-Sida

La coordinadora del Grupo Multisectorial de VIH-Sida, Patricia Ponce Jiménez, señaló que hasta el momento se están cumpliendo con recomendaciones para atender a pacientes con esta enfermedad y evitar que se contagien de coronavirus, sin embargo, pidió que se garantice el abasto de medicamentos para este sector durante la pandemia.



Explicó que hay protocolos en el IMSS, ISSSTE y en los CAPASISTS, por parte de la Secretaría de Salud, sin embargo, en su opinión se debe de garantizar el abasto de medicinas para pacientes confirmados y para nuevos casos de VIH/Sida.



“Preocupa que, en regiones del sur del país, PEMEX sigue con problemas de desabasto, es decir que no les están dando medicamentos a pacientes”, observó.



Explicó que se debe de evitar que en plena crisis de coronavirus se genere un desabasto, ya que a los enfermos les están otorgando sus tratamientos para 2 o 3 meses en un intento de que no acudan a hospitales para no ponerlos en riesgo.



“Por ello se requiere contemplar medicamentos para nuevos casos diagnosticados, más los que ya están. Aquí la importancia es enfrentar al coronavirus con organismos lo más sanos posibles”, planteó Ponce Jiménez.



Sin embargo, la activista reconoció que se están cumpliendo con las recomendaciones del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en donde se están otorgando medicinas con anticipación.



“Se busca proteger, se suspendieron las tomas de carga viral en las personas que están indetectables para evitar que haya aglomeraciones”.



Añadió que a las personas estables se les solicita que vayan a su cita, que guarden sana distancia y que vayan solas.



Además, se pide a los médicos agilizar las consultas y que las personas que acudan por sus medicamentos cada 2 o 3 meses.



“Así la gente no tiene que moverse; esto es a través de los CAPASITS que están en largas distancias y para quienes tienen que viajar varias horas por sus medicinas”.



Embarazadas y menores de 5 años con VIH son vulnerables, por ello la activista dijo que se recomienda que se les considere un grupo de riesgo y deben de ser valorados por especialistas siempre.



“También recomiendan no automedicarse y finalmente, las personas que acaban de ser nombradas derechohabientes van a ser atendidas por parte de la Secretaria de Salud. Igualmente, los migrantes con VIH recibirán atención médica y medicamento mientras continúan en México”.



Mencionó que por el IMSS y el ISSSTE, los pacientes con VIH pueden seguir yendo cada mes por su medicamento, pasando directamente a las farmacias para evitar aglomeraciones.



“Pasan directamente a las farmacias para recoger el medicamento, sin embargo, no todas las personas están logrando hacer esto y la explicación es que las recetas resurtibles son manuales y computarizadas, por ello a algunos usuarios se les dificulta acceder y sí tienen que esperar”, alertó.