Piden que se retiren autos maceta y se poden árboles de calle aledaña a panteón Palo Verde

Escribo por la siguiente situación y ojalá me ayuden a publicarlo:



En meses pasados en la calle José Joaquín Pensado, de la colonia Álvaro Obregón, de Xalapa, los vecinos acordamos colocar cubetas en la calle pegada a la barda del panteón Palo Verde, para que no se aparcaran vehículos sospechosos, autos maceta, taxis que pasan a hacer sus necesidades y un sinfín de cosas que pasan al dejar autos estacionados en ese lado, ya que como vecinos procuramos la seguridad de quienes transitamos por ahí dándole mantenimiento.



Dicho lo anterior, por una denuncia vía Twitter en donde se decía que se estaba apartando lugares con cubetas, vino el Delegado de Tránsito del Estado para ver esa situación y retiró las cubetas que nosotros habíamos puesto y se comprometió a poner la señalética necesaria, cosa que no ha hecho. Nosotros hemos puesto lonas para que ya no se estacionen más de 11 carros por las noches ya que esto causa inseguridad.



Solicitamos que de la manera más atenta vengan a poner orden. Ya que si no, nuevamente tendremos que recurrir a las cubetas. Nosotros como vecinos lo que queremos es que ya no vengan a dejar autos a esta calle, los dejan por meses.



De la misma manera se metió oficio a Medio Ambiente para la poda de árboles y quedaron muy formales que en 15 días vendrían, desde el mes de febrero seguimos esperando.

Gracias de antemano.