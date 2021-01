Piden que Sergio Hernández sea candidato de PAN por Alcaldía de Xalapa

Con 900 firmas de apoyo, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Xalapa invitaron al diputado local Sergio Hernández Hernández para que participe en la contienda del proceso electoral municipal 2020-2021.



A través de un vídeo difundido en redes sociales la mañana de este jueves, los diferentes liderazgos del PAN en la Capital del Estado expresaron que más del 80 por ciento de la militancia respalda a Sergio Hernández y asentaron que es momento de que el PAN gobierne Xalapa.



A decir de los panistas, la Capital del estado de Veracruz se encuentra en una situación insostenible, con inseguridad y desempleo a la alza, vialidades destrozadas y una opacidad nunca vista en el manejo de los recursos públicos.



“Las políticas de austeridad prometidas por Morena, de nada han contribuido para mejorar la vida de los xalapeños, por el contrario, el ciudadano ha tenido que lidiar con un gobierno indiferente, soberbio e incompetente, que no ha podido resolver sus necesidades más básicas”, expusieron.



De igual modo, señalaron que la Capital del Estado ha perdido brillo bajo la actual administración de Morena, por lo que el cambio es inminente.



En este sentido, los militantes panistas, representados por Yolanda Olivares Pérez, Ana Karina Platas Córdoba, Pedro Alvarado Hernández, Yirardo Delfín Guzmán y Agustín Basilio de la Vega, hicieron público su apoyo para el legislador local.



“A nombre de más del 80% del padrón de militantes de Xalapa, nuestra más cordial invitación a Sergio Hernández Hernández para que sea nuestro candidato en el próximo proceso electoral municipal”.



En el vídeo, hablan sobre la confianza en la experiencia, capacidad y liderazgo que se necesita para recuperar la esencia y los valores de la ciudad.



“A Xalapa ya le toca un buen gobierno y estamos seguros de que Sergio Hernández Hernández será capaz de lograrlo, por ello nos hemos dado a la tarea de recopilar más de 900 firmas de apoyo para respaldar esta invitación para que participe”.



Sobre la posible alianza con PRI y PRD, definieron que ésta es positiva pero no se debe perder de vista que la coalición más importante debe ser con la sociedad que ya no aguanta los malos gobiernos “y en el PAN estamos listos para servir”.



Para finalizar, reiteraron que otorgan su apoyo a Sergio Hernández, porque saben que con él, el PAN tiene un proyecto ganador, de manera que invitaron a todos los panistas y sectores sociales a sumarse, para que juntos puedan ofrecer un mejor futuro a la Capital del Estado.