Piden recursos para cafetaleros de Veracruz ante crisis por pandemia

Representantes de cafetaleros del Estado hicieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que asignen presupuesto para este sector, el cual se encuentra en una grave crisis y el COVID -9 ya empieza a causar estragos en el sector campesino, tanto en la salud como económicamente.



El presidente de la Unión Nacional de Cafetaleros “El Barzón”, Rómulo Melchor Vallejo, explicó que al segundo semestre del año no hay recursos destinados a la producción agropecuaria del campo veracruzano.



Exhortó a la SEFIPLAN, SEDARPA, así como al Congreso de Veracruz a inyectar recursos pues hasta ahora no hay programas de fertilización, mejora de semillas o insumos para los campesinos.



Ante ello, señaló que la pandemia empieza a hacer estragos en dos rutas, pues en las comunidades empieza a llegar el virus y además no tienen recursos.



Dijo que los programas asistenciales no están hechos para la inversión al campo, por lo que urgió al Gobernador incrementar el apoyo al campo pues fue su promesa de campaña.



"Necesitamos recursos suficientes para mejorar la producción, fertilizar el campo, la autosuficiencia alimentaria va a quedar en el olvidó porque vamos a seguir importando pues no se ha atendido de manera eficiente al campo".



Señaló que el argumento es que se están inyectando recursos al Sector Salud pero parece que tampoco está dando resultados.



Finalmente, Melchor Vallejo exhortó a los diputados de Morena del distrito de Córdoba a ponerse a trabajar, pues están cobrando sin dar resultados y no están dando la cara en estos problemas que enfrentan los campesinos.