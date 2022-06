Piden regresar a clases en línea por brote de COVID-19 en la Universidad de América Latina

Hola buenas tardes:Queremos hacer pública la solicitud de regresar a clases en línea en la Universidad de América Latina (UDAL), por contagios de COVID-19 en el plantel.Se ha pedido la ayuda a los coordinadores de las diferentes carreras, inclusive al subdirector de la institución para que tomen cartas en el asunto y para proteger a quienes aún no se contagian, pero no han sido atendidos, argumentando que quien tenga síntomas vaya hacerse la prueba y solo se les darían 3 días de incapacidad por la enfermedad que es lo que dura el contagio.Se ha hecho un conteo por nuestros propios compañeros, calculando alrededor de 15-20 contagiados, quienes presentaron síntomas luego de asistir a un evento con motivo del Día del Estudiante al que fue citada toda la comunidad, dónde se nos condicionaba a tener las faltas del día 8 y 9 del presente mes.Manifestamos estar preocupados ya que no solo es por contagiarnos si no también por qué convivimos con nuestros familiares y en algunos casos ya son adultos mayores.La universidad no nos brinda seguro médico facultativo y muchos compañeros no disponen del suficiente dinero para hacerse la prueba de antígenos.Tenemos temor ante las represalias que los directivos puedan tomar, pues en el reglamento interno nos prohíben actuar de la manera en la cual lo estamos haciendo ahora, pero consideramos prioritaria nuestra salud.Quedamos en la espera de ser escuchados por las autoridades competentes.