Piden remoción de directora de clínica del ISSSTE de Coatzacoalcos

La secretaria general del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE (SNADETISSSTE), Olivia Gutiérrez Villegas, pidió la destitución de la directora de la Clínica de Coatzacoalcos, Esperanza de La Rosa, a quien acusa de incurrir en acoso laboral, discriminación sindical e intentos de despidos sin justificación.En conferencia de prensa, señaló que actualmente hay cuatro empleados del nosocomio, entre personal médico y de laboratorio, que ya interpusieron las denuncias correspondientes por los supuestos tratos inadecuados de la autoridad hospitalaria; sin embargo, expuso que son los 20 agremiados a la organización que lidera, los que están en la misma situación."Estamos demandando que la Directora ya no esté laborando, su remoción, porque ya no es vida, porque hay compañeros que me dicen que no tienen ganas de ir a trabajar porque no saben qué les va a hacer (la directora). Cualesquier cosa mínima la maximiza", acusó.Gutiérrez Villegas refirió que el último caso de intento de despido es contra una doctora, que dejó un mensaje en la tarjeta de chequeo de sus entradas y salidas, en el que se quejaba de que no servía el aire acondicionado.Añadió que ya envió un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le expone la situación, el cual fue canalizado a las oficinas centrales del ISSSTE y remitido a la Directora de la clínica de Coatzacoalcos, quien respondió que desconoce qué empleados están agremiados a dicho sindicato."La doctora hizo un oficio de que el clima no servía y lo firmaron compañeros. Ahora ellos temen a represalias. Ahorita hay una queja en la Fiscalía de la doctora Lourdes de La Barrera, son como cuatro desde que inició la gestión de la directora", precisó.La líder sindical señaló que ya han presentado oficios al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Procuraduría de Defensa del Trabajador (PROFEDET), y a las autoridades del ISSSTE, sin que presuntamente les hayan hecho caso.Comentó que el SNADETISSSTE tiene 120 afiliados en todo el Estado, pero los directores de las demás clínicas han respetado sus derechos laborales, "la única que no entiende es ella (Esperanza de La Rosa)".