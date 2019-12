Piden reorientar políticas del campo; “Sembrando Vida” no da resultados, señalan

Ezequiel Flores Rodríguez, representante del Movimiento Campesino Veracruzano "Plan Ayala, Siglo XXI", criticó que el programa “Sembrando Vida” no esté dando los resultados esperados para revertir la precaria situación del campo.



"A nosotros nos preocupa, no porque trabajemos en ese sector, sino porque el campo finalmente es la fuente de la riqueza, de la alimentación y si el campo no se atiende como es debido, pues no vamos a progresar".



Lamentó la reducción del presupuesto al sector agrícola, que de 65 mil millones de pesos, pasó a 47 mil millones.



En ese sentido, aseguró que en todo el año no hubo ningún tipo de asistencia, apoyos y recursos para el campo, específicamente el programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.



"Están quitando varios programas, están quitando concurrencia y apoyos para la comercialización, entre otros. Estamos esperando que salga concurrencia, nada más va a salir este año y no ha salido todavía, todo el año no hubo nada".



En este sentido, exhortó al Presidente de la República a reorientar las políticas agropecuarias y que a partir de enero se generen mejores condiciones para los campesinos.



"El liderazgo que nosotros traemos no es una dádiva. Estamos convocando a la gente para el día 6 de enero y a partir de ahí, vamos a empezar movilizaciones para hacerle ver al Presidente que los campesinos y los movimientos continúan vigentes", finalizó.