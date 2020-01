Piden sensibilidad al gobierno de Xalapa para empleados que no saben leer y escribir

El diputado local del PAN, Omar Miranda Romero, lamentó que el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, haya evidenciado que un 10 por ciento de los trabajadores del Ayuntamiento siguen cobrando su nómina en efectivo porque no saben leer ni escribir, de forma que consideró un tanto despectiva.



Lo anterior ya que el alcalde aseguró que esta situación limita su uso de tarjetas bancarias.



Dijo que la autoridad municipal debe de atender este asunto con sensibilidad, especialmente porque se trata de trabajadores de áreas como Limpia Pública y Parques y Jardines, las cuales son indispensables para la ciudadanía.



"Nos parece lamentable el sentido en el que el alcalde plantea está situación porque más allá de criticar a la gente que no tiene los conocimientos para saber leer y escribir, nos parece que tendría que haber voluntad por parte del ayuntamiento para que esta gente que se ha rezagado pueda acceder a estos conocimientos".



El diputado consideró que la administración municipal no debe de ser excluyente hacia estas personas, de ahí que espera que la capacitación que se anunció llegue cuanto antes.



"Los que fueran sería necesario que se modernizaran y se pudieran entrar a estado nuevas tecnologías porque finalmente tienen que ver con voluntad; hemos visto a adultos mayores que hacen un esfuerzo por entrar en la dinámica de las nuevas tecnologías, pero si no hay esta voluntad de entrada del Ayuntamiento nos parece que es lamentable".



Cabe destacar que recientemente incluso el director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, aseguró que pagar la nómina en efectivo genera más gastos al Ayuntamiento, ya que además se debe contratar seguridad para el traslado y resguardo del recurso que es pagado a por lo menos el 10 por ciento de la nómina de trabajadores del municipio de Xalapa.