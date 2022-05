Piden tomar precauciones con niños ante virus de coxsackie

Ante el incremento de casos de coxsackie que se han reportado en algunas partes del país, es necesario saber que todo infante con su sistema de defensas bajo debe estar supervisado, para que la enfermedad no llegue a un cuadro grave, indicó el médico Alejandro Pimentel Domínguez.Indicó que cuando el virus se presenta con fiebre, se tiene que buscar la forma de controlarla pero si el menor vomita, no tolera alimento, tiene alteraciones en el estado de conciencia y de alerta, así como convulsiones, está ante un panorama grave.Aunque son pocos los casos que se presentan con esta gravedad, siempre se debe de estar alerta, sin embargo, indicó que el cuadro clínico en cinco días cede y no requiere de medicina en específico más allá de medidas generales y control de temperatura."El virus coxsackie que estamos escuchando ahorita en esta temporada es estacional, al decirlo así es porque se presenta en una época del año, en primavera con situaciones características que favorecen cierto tipo de virus"."Este es un virus que se encuentra en la transmisión enteral, por lo regular pasa a través de evacuaciones, de secreciones salivales y vive en el aparato digestivo de los seres humanos y se transmite de persona a persona".Añadió que la mayor parte de los virus coxsackie dan cuadros de vías respiratorias leves pero también presentan problemas de piel: enfermedad de manos, pies y boca en donde puede haber ampollas en las mejillas manos y pies."Pero puede haber niños con esta enfermedad que presenten cuadros febriles o gastrointestinales como diarreas, la conjuntivitis hemorrágica es una de las infecciones por las que pueden aparecer. El virus en casos graves puede presentar problemas de meningoencefalitis y es importante entender que como otro virus, también depende del huésped donde se alberga, en el caso de los niños su sistema de defensa".