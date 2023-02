Piden transportistas más policías para abatir rapiña, en Veracruz

La forma de operar de muchos de los rapiñeros es a través de sus grupos de WhatsApp, incluso esta gente está más organizada que la misma Policía y en número son más los delincuentes que policías que pudieran detenerlos en flagrancia, indicó el delegado de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANACAR) en la zona Córdoba-Orizaba, Enrique Rustrián Villanueva.“El tema de la rapiña sigue siendo grave, apenas nos pasó con un camión de un socio de la cámara que se descompuso en la zona de Maltrata, quedó parado sobre el asfalto y le quitaron toda la mercancía. Llegó la Guardia Nacional y no hicieron nada”.Agregó que las autoridades están atadas de manos porque no tienen elementos y es que si tuvieran más personal, dijo, entonces se podrían combatir a la delincuencia.Lamentó que aunque se denuncie no se sigue la investigación. “Sabemos que hay rapiñeros que tienen grupos de WhatsApp, donde se comunican, se organizan y la verdad es que están más coordinados que la Policía”.Agregó que lo que se requiere una fuerza de mando que llegue a poner orden. “El problema es que aunque los agarran en flagrancia no los pueden detener, porque son por ejemplo un grupo de 45 rapiñeros contra uno, dos o tres elementos de la Guardia Nacional”.El empresario sostuvo que si hubiera más uniformados, por ejemplo 50 contra un número similar de rapiñeros entonces sí se podría hacer la detención y dejar un antecedente de que quien roba la mercancía cuando hay un accidente será castigado.“Se requiere que la Policía ponga un precedente para que esas personas ya no lleguen a cometer este delito, que los metan a todos a la cárcel. Es decir que cuando vengan otros rapiñeros conozcan que ya en algún momento se llevaron a prisión a quienes ejecutan una acción ilegal de este tipo”.Aunque no se tiene un número concreto de las pérdidas que significan la rapiña, indicó que son millonarias, pues un camión puede traer en producto hasta 700 mil pesos y al año son muchos los que son blancos de esta acción.