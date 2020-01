Piden vendedores a Alcaldía de Xalapa fumigar parque “Juárez” por plaga de ratas

La lideresa de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos de los parques “Juárez” y Tecajetes, Yolanda Romero Rojas, pidió la intervención del Ayuntamiento de Xalapa para terminar con la plaga de ratas en el parque “Benito Juárez”.



No obstante, la dirigente expuso que autoridades del Ayuntamiento les han dicho que esa tarea corresponde a los mismos vendedores, "aquí lo que hace falta es que desraticen. Ahora me dice la directora de Mercados que nosotros tenemos que comprar el veneno, que porque ya hay una nueva ley".



Criticó que la última vez que autoridades municipales fumigaron fue durante la administración de Ricardo Ahued Bardahuil.



"La última vez que se fumigó fue cuando estuvo Ricardo Ahued, que cerraron todo el parque, lo acordonaron, y desratizaron. Sacaron lonas y lonas de ratas, fue el único Alcalde que le puso atención al parque".



Señaló que muchas veces el problema es adjudicado a los vendedores establecidos del parque “Juárez”, pero en realidad. dijo, los transeúntes o visitantes son los que dejan basura.



"Nos dicen que son los que venden comida, ellos dejan limpio, tienen sus botes de basura. Pero no es el problema también de nosotros, los paseantes que vienen y dejan todo en las jardineras", finalizó.