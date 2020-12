Piden vigilar que todos los comercios de Xalapa cumplan medidas por pandemia

Pese al incremento del nivel de riesgo en el semáforo COVID, en Xalapa persiste una falta de aplicación de medidas de prevención de parte de comercios, alertó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF), Fernando Arana Watty.



"No se toman en serio porque no abarcan todos los giros y no abarcan toda la ciudad, aquí lo importante es cuidar el transporte público, cuidar a la gente que llega y que sale de Xalapa, no nada más el centro de la ciudad".



En ese sentido, urgió a una mayor verificación por parte de la autoridad, aunque lo importante no es emitir multas sino contener la enfermedad.



"Podemos ver lugares donde dejan de vender alcohol a las 10 de la noche y cumplen con lo establecido y uno pasa más tarde y están vendiendo licor".



Enfatizó en aplicar medidas para toda la ciudad de Xalapa y no sólo en el primer cuadro.



"Necesitamos tomar una medida bien, para toda la ciudad pero no nada más para el Centro, o para ciertos giros, no vamos a terminar de combatir esto porque lo hacemos a 'pedacitos' nada más".