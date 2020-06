Pido de rodillas que devuelvan a mi niña, clama padre de Valeria Junuet

Los padres de la menor Valeria Junuet Vázquez Rico, Jonathan Vázquez Sánchez y Julia Rico Hernández, hicieron un llamado a sus captores para que regresen a la niña y a cambio les otorgarán el perdón.



“Quien la tenga que me haga el favor, le pido de favor y de rodillas que me devuelvan a mi niña”, expresó el padre de la niña de 10 años, que el pasado martes fue robada de la acera de su casa en Prolongación de Sur 45, en la colonia El Yute.



Comentó que ya está puesta la denuncia por la desaparición de su pequeña y sabe que las autoridades realizan su trabajo pero en esta ocasión se quiere dirigir a quienes la tienen para que la regresen con bien.



Los progenitores descartaron que entre ellos haya problemas o diferencias que los hicieran pelear por la menor.



“Estamos unidos por nuestra hija y lo único que queremos es recuperarla”, señaló la madre de Valeria.



Señalaron que quienes se han comunicado con ellos únicamente lo han hecho con fines de extorsión, pues les piden dinero.



Los padres relataron que el día señalado la menor iba con su prima caminando a 20 metros de su casa, saliendo de la casa de la mamá de la otra niña y fue en esos momentos en que sujetos que iban a bordo de un auto de color rojo la metieron por la fuerza a la unidad y se la llevaron.



Eso ocurrió a las 18:45 horas del pasado 9 del presente.



Indicaron que ellos son personas de bien, no tienen dinero ni enemigos ni le han hecho daño a nadie.