Pierde amparo y Grupo MAS deberá responder por deuda dejada por extinto SAS

Un Tribunal Colegiado negó conceder un amparo a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I de C.V. (Grupo MAS) por un incumplimiento de contrato del extinto operador Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín (SAS).Con fecha 27 de enero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito determinó no obsequiar la protección de la justicia de la unión a Grupo MAS, quejosa en el juicio de amparo directo 383/2021.A detalle, la suministradora de agua y alcantarillado de Veracruz y Medellín pidió invalidar la resolución de 27 de noviembre de 2020 de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, respecto del toca 336/2020 del juicio contencioso administrativo 95/2016/4ª-III.En dicho dictamen, el TEJAV instruyó a Grupo MAS responder por el incumplimiento del contrato DG-DOH-UJ-112-ADQ/10 con un particular por la adquisición de refacciones para el sistema de bombeo de agua para la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín, por parte del ya desaparecido SAS Metropolitano.Por lo anterior, el equipo legal de Grupo MAS recurrió al Primer Colegiado en Materia Administrativa de Boca del Río para dejar sin efectos la decisión de la Cuarta Sala del TEJAV, recurso que se admitió el pasado 1° de septiembre de 2021.Luego de cuatro meses de análisis, la ponencia del magistrado Luis García Sedas determinó no conceder la protección de la Justicia a Grupo MAS y dejó en firme la sentencia del TEJAV, obligando a dicha empresa a responder por el adeudo heredado por el SAS Metropolitano.