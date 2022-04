Pifia legislativa, avalar que Isabel Inés Romero continúe en el cargo: abogado

Si el Congreso del Estado aprueba la solicitud de Isabel Inés Romero Cruz para continuar en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia, cometerá “otra pifia legislativa” que deberá enmendar, por enésima vez, la justicia federal o en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Roberto Rodríguez Cruz, presidente del Foro Liberal de Abogados, dijo que hay jurisprudencias de los Tribunales de Circuito de los estados de Jalisco y Guerrero, que impiden a los Magistrados continuar en el cargo al cumplir la edad establecida para su retiro.Aclaró a los diputados locales que una jurisprudencia cuando causa estado es de observancia en todo el país, por lo que, de aprobar la solicitud de la magistrada, estarán, nuevamente, violentando el Estado de Derecho.En el caso de Veracruz, los magistrados son nombrados para un periodo de 10 años con la posibilidad de una ratificación de 5 años.El artículo 59 de la Constitución Política local señala que los magistrados deben separarse del cargo, mediante el retiro forzoso, al cumplir los diez años en el cargo sin ratificación; haber cumplido 70 años de edad; o haber cumplido quince años en el cargo con ratificación.En ese sentido, este martes, la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, solicitó al Congreso de Veracruz una dispensa de ley para continuar en el cargo, toda vez que el próximo 19 de este mes de abril cumple 70 años de edad.Rodríguez Cruz, expuso que, si bien es cierto que el artículo 33 fracción XXXVI de la Carta Maga del estado concede la facultad al Congreso de conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública, tal como lo solicita la magistrada, también es cierto que ese precepto no aplica en este caso, toda vez que hay jurisprudencia que ya causó estado y de aprobarse, los diputados incurrirían en desacato e incumplimiento de un deber legal.Añadió que tan solo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Guerrero, determinó que el cargo de magistrado no es vitalicio y se deben separar al cumplir la edad que establece la Constitución de esa entidad.Mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de Jalisco, resolvió que “cuando un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco cumple setenta años de edad, se actualiza el supuesto normativo del artículo 61, fracción II, de la Constitución Política de dicha entidad, consistente en el retiro forzoso de su cargo, el cual, por su intrínseca naturaleza, se genera por ministerio de ley, por lo que no se requiere pronunciamiento expreso del Congreso Local para dar inicio al proceso de designación para cubrir la vacante respectiva”.Aseveró que, si pasa la solicitud, ahora sí, se procederá con un amparo para combatir la pifia legislativa y demostrar que los diputados locales son improvisados y títeres del Poder Ejecutivo.