Pinacoteca Diego Rivera rinde homenaje el artista tuxpeño Héctor Xavier

“Centenario de Héctor Xavier” es el nombre de la exposición inaugurada anoche en la Pinacoteca Diego Rivera gracias al esfuerzo conjunto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, en colaboración con el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).Con esta exposición se ofrece un homenaje a la vida y a la obra de este destacado artista, nacido en Tuxpan de Rodríguez Cano, muestra del trabajo que intenta resumir el quehacer artístico de este dibujante, ajeno al escrutinio público, “al que nunca le gustó la publicidad, ni estar en el candelero”, explica la curadora Miriam KaiserLa historiadora de arte, encargada de la curaduría de esta muestra y de la exposición presentada en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), a fines del año pasado, indica que en esta exposición “pretendí mostrar los distintos temas de trabajo de Héctor Xavier, tuxpeño de origen, de mostrar su leitmotiv, la naturaleza, la naturaleza no humana, la naturaleza en todas sus expresiones, desde los desnudos, el arte erótico, los famosos animales”.“Lo que trato de mostrar es el cómo Héctor Xavier se interesó en una serie de técnicas, ancestrales como la punta de plata, la punta de oro, las acuarelas japonesas”.“En esta exposición hay todas esas representaciones, no llegaron flores, no paisajes. Por vivir en épocas de austeridad tuve que resumir bastante la exposición. Sin embargo, se puede dar un buen recorrido del trabajo que ha hecho. Abundan los retratos, se exhiben 154, de mujeres, hombres y algunos niños, entre ellos, el que hizo a Emilio Carballido, uno más malvado que otro.“Por supuesto que también tenemos a pintores, escritores filósofos, médicos, mujeres hermosas, algunas no tanto. Lo importante es ver las distintas técnicas. Insisto mucho en que, aparte de la celebración de su centenario de natalicio, ocurrido el 21 de diciembre, el homenaje es al dibujo en sí, a la técnica del dibujo. Los chavos con el Internet creen que ahí todo está. Aquí hay que jalar la pluma, el pincel, la brocha. Su trabajo fue esencialmente el dibujo, eso es lo que trato de mostrar”.Miriam Kaiser, entusiasmada con su trabajo, destaca que “lo importante que es el dibujo para Héctor Xavier no sólo como mejorar para un fin, sino el fin de la obra terminada, con toda su importancia, dibujos en blanco y negro que captan la esencia del arte. Son 67 obras. Además, hay un agregado especial, una serie de libros ilustrados por él, fotografías con otros artistas, así como una serie de pequeños documentos, catálogos de sus antiguas exposiciones que relacionan al hombre con el arte. Eso da el contexto, no sólo la obra que más hizo, cuando la hizo, porque la hizo, se colocó una vitrina o dos, con esos elementos. Como el 2 de octubre, para que no se olvide”.“Centenario de Héctor Xavier”, la exposición que debe recorrer este fin de semana, está abierta al público en la Pinacoteca “Diego Rivera”, ubicada en los bajos del parque Juárez, abierta en un horario de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.Además, ofrece la alternativa de visitas guiadas, programadas para que el público pueda disfrutar de las exposiciones contando con la información suficiente respecto a la obra presentada y su autor.Más información en las oficinas de la Pinacoteca.