Pintando señaléticas, Tránsito de Coatzacoalcos espera reducir accidentes

Para reducir la cantidad de accidentes y generar que los conductores respeten los señalamientos, se realizaron pintas de flechas de preferencias en el municipio de Coatzacoalcos.



Lo anterior lo confirmó el delegado de Tránsito en Coatzacoalcos, Fernando Antonio Guzmán, quien dijo que esto lo han realizado en los cruces donde con mayor regularidad se presentan los incidentes.



“De alguna manera tenemos que bajar la incidencia en las áreas donde frecuentemente hay accidentes, en esas zonas estoy mandando a pintar las flechas rojas y negras”, comentó.



En caso de ocuparse, se van a instalar también letreros de alto, pues los automovilistas no respetan tampoco ese tipo de señales de tránsito.



“Donde sea necesario vamos a mandar a poner el letrero de alto, para que no haya pretexto de que no vieron las flechas, porque de acuerdo al control que llevamos nosotros de accidentes la mayoría es por no respetar la preferencia”, indicó.



Indicó que tanto automovilistas como peatones deben respetar por igual el reglamento de tránsito.